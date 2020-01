A Napoli

Scontro tra treni della metropolitana a Napoli. L’incidente è avvenuto intorno alle sette di stamattina tra le stazioni Colli Aminei e Piscinola della Linea 1. Sospesa temporaneamente la circolazione sull’intera tratta, decisa dall’Azienda Napoletana Mobilità (ANM).

Cinque i feriti. Al Pronto Soccorso sono stati trasportati due macchinisti ma entrambi non sono in gravi condizioni: uno ha riportato un trauma toracico, l’altro un trauma cervicali. Altri tre passeggeri sono stati trasferiti al Cto per contusioni agli arti inferiori e a una mano. Una donna, invece, ha riportato un trauma lombo sacrale.

La Procura di Napoli, insieme ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco, sta eseguendo i primi rilievi e aprirà un fascicolo senza indagati e con ipotesi di reato da valutare: si va da lesioni colpose al disastro ferroviario anche se quest’ultima ipotesi pare poco configurabile perché nessun ferito, fortunatamente, è in pericolo di vita.

I Pm dovranno verificare, anche con l’ausilio delle immagini delle telecamere di bordo e quelle che ci sono lungo la linea ferroviaria, l’eventualità che il convoglio partito dal deposito non abbia rispettato il semaforo rosso. In caso affermativo, sarà necessario comprendere se il sistema di sicurezza era funzionante. Indagine anche sui sistemi frenanti dei mezzi per comprendere se lo scontro era evitabile o se ci siano state distrazioni.

Per quanto concerne la dinamica dell’incidente, stando a quanto ricostruito dai carabinieri, un convoglio è entrato in stazione mentre due uscivano. Nello scambio tra i binari c’è stato l’incidente. Il treno in entrata ha dapprima urtato di fianco il convoglio sul binario parallelo e poi si è scontrato frontalmente con l’altro treno che si trovava nello stesso binario. La velocità bassa di tutti i convogli ha evitato che si verificasse una tragedia.