Si tratta della youtuber e tiktoker Stepanka

Perché ammazzarti la vita di lavoro, quando puoi trovare una via per arricchirti con poco “sforzo”?

Questa giovane, Stephanie Matto (nomen omen) ha trovato il modo di guadagnare 100.000 (centomila) dollari in sole tre settimane vendendo le sue scorregge in barattolo. Roba che Elon Musk levati e persino Gwyneth Paltrow, con le sue candele al profumo di vagina, può morire di invidia.

Stepanka è una youtuber e tiktoker

Sembra una fake, ma è una notizia vera o, almeno, così la racconta la ragazza, una youtuber e tiktoker nota come Stepanka.

In principio fu l’aria di un paesino di campagna nel Dorset, in Inghilterra, poi quella di qualche altra città d’arte venduta in barattolo, con l’illusione di portarsi a casa un pezzo, invisibile e impalpabile souvenir di un luogo unico e valido finché non lo si usava; una illusione, una farloccata per turisti. Ma, del resto, anche in questo caso sempre di aria si tratta!

La giovane dialoga con follower e clienti

La Matto ha superato tutti in curva, però. Nel video spiega che non si aspettava questo successo per la sua iniziativa e mostra il suo… prodotto sul suo canale YouTube e il profilo su tiktok, dove lo vende e dove dialoga con follower e clienti. Sembra che anche un cantante dell’ormai sciolta boyband degli N’sync l’abbia contattata e che molti le diano consigli su cosa mangiare per essere più produttiva.

Mille dollari a barattolo, ognuno personalizzato

Un centinaio di confezioni vendute in venti giorni, al modico prezzo di mille dollari al pezzo. Perché la ragazza è sulle spese e il prodotto è di valore.

Ogni barattolo, infatti, è unico, “certificato”, “personalizzato” con uno scritto di suo pugno e ingentilito con qualche petalo di rosa.

Su youtube racconta il procedimento di ‘produzione’

Ma, soprattutto, è “tracciabile” perché la ragazza racconta tutto il procedimento per la produzione dell’aria che poi mette in vendita, tutto il ciclo produttivo, per così dire. Fa vedere quello che mangia, e sono prodotti che la aiutano a dare un odore “piacevole” alle sue flatulenze, come fagioli neri, yogurt, cavoletti di Bruxelles o uova sode; poi si mostra mentre elabora, leggendo un libro, perché anche il cervello è in funzione per realizzare questa… idea, e finalmente…

“Meglio fuori che dentro”, anche perché, spiega la medicina, trattenere le puzzette può fare male, ma se le si mette a reddito può venirne soltanto del bene. E già su Amazon qualcuno aveva messo in vendita dei barattoli di scorregge, seppur non con il packaging accurato e i petali di Stepanka.

Il potere di internet e le puzzette idea regalo per Natale

Potere di internet, un medium tanto democratico da sfociare nell’anarchia e dare spazi e possibilità a chi ha l’inventiva, la fantasia e la sfacciataggine di prenderseli e guadagnarci, contando sulla grullaggine dei follower, privi di alcun senso critico e desiderosi soltanto di aggregarsi a un trend, di fare parte di un gruppo, di condividere qualcosa che li faccia sentire frammento di una comunità purchessia. E, intanto, il confine del pudore e della decenza si spostano sempre più in qua.

Social network e social media sono pieni di gente che diffonde messaggi, pensieri e parole. E, in molti casi hanno lo stesso valore dell’aria messa in vendita da Stepanka. Comunque, per chi fosse interessato, può essere una idea interessante per una strenna natalizia.