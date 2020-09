È successo a San Giorgio a Cremano (Napoli)

Brutta disavventura per Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, durante un incontro pubbllico a San Giorgio a Cremano, nel Napoletano.

L’ex vicepremer, infatti, è stato raggiunto da una secchiata d’acqua. Di Maio si trovava tra la folla e mentre si stava avvicinando a uno stand, tra un selfie e l’altro qualcuno gli ha lanciato addosso l’acqua, probabilmente da un palazzo vicino. Per il ministro sorpresa e vestito bagnato. In tanti hanno ripresa la scena e i video, naturalmente, sono finiti sui social media, come questo:

Intanto prosegue la campagna elettorale del ministro in vista del referendum del 20 e 21 settembre per il taglio dei parlamentari. Nel corso di una diretta su Facebook, Di Maio ha detto: «Ci dobbiamo prendere una rivincita, lo dico a tutti quanti, a giovani e meno giovani, è una grande rivincita per il popolo italiano. Ci abbiamo messo due anni per votare questa riforma».

Domani, a Napoli, in piazza Carità, la chiusura della campagna referendaria per il sì. Oltre a Di Maio, ci saranno anche Paola Taverna, il ministro Stefano Patuanelli, il sottosegretario Carlo Sibilia e la candidata per la guida della regione Campania, Valeria Ciarambino.