Non si segnalano, al momento, danni a persone o cose

Una seconda scossa di terremoto più forte, di magnitudo 4.3, è stata avvertita nel Reggiano alle 21. Segnalazioni alla Sala della Protezione Civile Regionale sono arrivate anche da Modena.

L’epicentro è stato localizzato a 3 chilometri di distanza da Correggio ad una profondità di 6 chilometri.

I vigili del fuoco, da una primissima verifica, al momento non segnalano danni ma sono in corso ulteriori verifiche. Una prima scossa era stata registrata alle 19.55 a Bagnolo in Piano, in provincia di Reggio Emila, ad una profondità di 7 chilometri. Protezione civile e vigili del fuoco anche in quel caso non avevano segnalato danni a persone o a cose.

Al Teatro comunale di Modena, dove era in programma un concerto in ricordo di Mirella Freni, diverse persone sono uscite.

“Al momento non si registrano danni a cose o a persone, ma sono ovviamente in corso le verifiche da parte della Protezione civile regionale, dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell’ordine”, ha affermato il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, su Facebook. “Siamo in costante contatto con gli amministratori del territorio, vicini alle comunità locali e pronti a intervenire in caso di necessità”, ha proseguito.