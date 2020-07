Quali fattori prendere in considerazione

Seggiolino automobile dispositivo obbligatorio per trasportare I bambini. Anche se si tratta di un breve tragitto, l’automobile deve sempre avere il seggiolino per garantire liquidità del bambino a bordo, ma anche evitare multe molto salate. È un dispositivo di sicurezza indispensabile su cui vale la pena investire.

Nel momento in cui anche tu sei alle prese la scelta del seggiolino auto per i bambini, sappi che ci sono diversi fattori da prendere in considerazione per trovare quello più adatto. In questo breve approfondimento sul tema, poi scoprire quali sono i parametri prendere in considerazione della tua scelta.

Di quale gruppo fa parte

Uno dei primissimi fattori che devi prendere in considerazione quando sei alla gente di un seggiolino il gruppo di cui fa parte. Si parla di gruppo per indicare un range di altezza e peso. Si va dal gruppo 0 fino al gruppo 3 e ognuno indica il prodotto adatto in base al peso e all’altezza del bimbo. Si fa riferimento all’età perché è un fattore che presenta troppe differenze. Esistono anche i cosiddetti seggiolini multi gruppo che sono trasformabili in base alle caratteristiche del bambino affinché possano esser utilizzati più a lungo nel tempo. Per conoscere il gruppo del seggiolino, basta quindi conoscere il peso attuale del bambino.

Come si attacca al sedile

In secondo luogo, dei fare attenzione a come si aggancia il seggiolino all’automobile. È un Fattore davvero importante perché ne va della sicurezza del neonato a bordo. Ci sono diversi sistemi per agganciare il seggiolino al sedile dell’auto e il migliore in assoluto è quello che utilizza gli attacchi Isofix. Si tratta di ganci predisposti nell’automobile proprio per collegare il seggiolino in modo saldo e sicuro. Di solito, gli attacchi sono presenti solo nelle automobili più recenti e garantiscono una tenuta molto salda.

In tutti gli altri casi il seggiolino si fissa sedile utilizzando semplicemente le cinture di sicurezza. Il sistema molto valido perché consente di allacciare il seggiolino a qualsiasi tipo di automobile e consentire quindi il trasporto sicuro del bambino. Detto ciò, la cintura di sicurezza è comunque meno sicura rispetto agli attacchi. Ogni seggiolino ha indicato come si deve fissare al sedile per capire quale è meglio prendere.

Comodità anche di pulizia

Quando cerchi il seggiolino per l’automobile, tieni presente che deve trattarsi di un prodotto comodo che abbia imbottiture e parti per garantire la comodità. Il bambino deve trovare un posto confortevole visto che spesso dorme durante i tragitti in automobile. Tante persone si fissano spesso sulla comodità del prodotto senza però valutare la facilità di pulizia. È normale che il seggiolino si sporchi facilmente perciò alle imbottiture e tutte le altre parti devono essere comode da rimuovere e lavabili in lavatrice per garantire una pulizia facile e veloce.

