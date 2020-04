È successo a San Benedetto del Tronto

A San Benedetto del Tronto, comune italiano di 47mila abitanti della provincia di Ascoli Piceno, nelle Marche, un uomo di 30 anni del posto è stato arrestato dai Carabinieri ieri notte, mercoledì 8 aprile.

Fermato dai militari in via De Gasperi, il 30enne ha dapprimo esibito uno scontrino di un supermercato delle ore 18, dicendo di essere andato a fare la spesa. Quando, però, i Carabinieri gli hanno fatto notare che erano le 23, allora il sambenedettese ha scelto di cambiare versione e ha detto: «Sono un soggetto di diritto internazionale e non riconosco l’autorità dei carabinieri».

L’uomo, al secondo tentativo di evitare la sanzione ha reagito con forza e si è dato alla fuga. Tuttavia, in poco tempo i carabinieri lo hanno bloccato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Adesso il 30enne è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Ascoli Piceno e sarà sanzionato per la violazione della norma anti Covid 19.