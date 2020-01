A Firenze

Dramma a Firenze. Un uomo di 49 anni, senza tetto, è stato trovato morto in via Santa Caterina d’Alessandria, intorno alle 23.30 di ieri, mercoledì 1 gennaio.

Si ritiene che il clochard, Dumitru Panait, di origine romena, incensurato, sia morto a causa di un arresto cardiaco dovuto a ipotermia. Stando a quanto riportato dall’Ansa, l’uomo, sarebbe stato notato accasciato su una panchina in muratura da un passante che ha avvisato prontamente il 118. I sanitari hanno provato a rianimarlo ma senza successo.

Nel corpo non sono stati trovati segni di violenza. Nella notte, nel capoluogo toscano, le temperature sono scese sotto lo zero.

Il Comune di Firenze ha espresso il cordoglio per la morte del 49enne senzatetto. L’uomo, ha specificato Palazzo Vecchio, non era residente nella città toscana e non risulta che nessuno avesse segnalato una sua particolare condizione né che si fosse rivolto al Comune per un pasto caldo o per un posto letto. I servizi sociali non lo conoscevano.

L’ipotermia si verifica quando la temperatura corporea scende sotto i 35 °C. Sintomi lievi (temperatura tra i 32° e i 35° C): tremori, fatica, aumento della frequenza respiratoria, fame, nausea, lieve confusione, difficoltà a parlare e a coordinarsi. Sintomi moderati (temperatura tra i 28 °C e i 32°C): aumento delle difficoltà dei sintomi appena elencati. Sintomi gravi (temperatura interna inferiore a 28 °C): nessun brivido, confusione estrema – rimozione degli indomenti che si hanno addosso – declino della coscienza, respirazione lenta e superficiale, coma che può portare alla morte.