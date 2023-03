A Seregno (Monza)

Ieri sera, lunedì 13 marzo, a Seregno, in provincia di Monza, un uomo di 35 anni è stato arrestato con l’accusa di aver aggredito e picchiato la sua compagna, di 42 anni, fratturandole il setto nasale.

Si è appreso che la donna aveva deciso di invitare l’uomo a casa sua per avere un confronto chiarificatore riguardo alla loro relazione ma il 35enne avrebbe reagito con violenza quando lei si sarebbe rifiutata di avere un rapporto sessuale, comunicandogli la decisione di lasciarlo definitivamente.

“Credevo di provare ancora amore”

La vittima, che in passato aveva già denunciato il compagno per violenze (perdonandolo e tornando con lui qualche mese fa, durante il periodo natalizio), è riuscita a chiedere aiuto al 112 fuggendo in bagno e dicendo agli operatori: “Credevo di provare ancora amore”.

Poco prima, l’uomo avrebbe chiuso la porta a chiave e colpita a pugni, rompendole il naso. Ai carabinieri giunti sul posto, infatti, la donna è apparsa con il volto tumefatto e il naso sanguinante.

L’uomo, residente a Mariano Comense (Como) e con numerosi precedenti penali per droga, minacce a pubblico ufficiale, lesioni personali, falsità materiale e guida in stato di ebbrezza, è stato trovato nella camera da letto come se nulla fosse successo. È stato arrestato dai carabinieri e portato in carcere, a Monza. La vittima, invece, è stata trasportata in ospedale a Desio per essere curata dalle ferite riportate.