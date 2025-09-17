Le previsioni

Temperature fino a 35°C da Nord a Sud. Poi lunedì sera arriva l’autunno con piogge intense e un brusco calo termico.

Milano 29°C, Roma 30-31°C, Napoli 32°C, Firenze 33°C, Terni 34°C. Queste temperature, rilevate a metà settembre, non sono più un’eccezione: rappresentano la nuova normalità.

Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo del sito IlMeteo.it, il caldo estivo proseguirà fino alla fine della stagione, confermando l’effetto ormai evidente del cambiamento climatico sul nostro Paese.

Ultimi giorni d’estate all’insegna del caldo e del sole

La settimana che ci porta all’equinozio sarà segnata da un clima tipicamente estivo, con cieli sereni e temperature oltre la media stagionale. Lorenzo Tedici spiega che “nelle prossime ore avremo alcuni residui disturbi sulla fascia orientale”, con qualche pioggia isolata e un lieve calo delle temperature. Ma si tratterà solo di una parentesi temporanea. Già dal pomeriggio di mercoledì e fino alla mattina di domenica, l’alta pressione tornerà a dominare la scena. E lo farà con caratteristiche quasi nordafricane: caldo, cielo sereno e assenza di precipitazioni su gran parte del territorio nazionale.

Sicilia rovente, ma il caldo investirà tutta Italia

Le prime regioni a sentire l’impennata termica saranno quelle meridionali. In Sicilia si toccheranno punte di 34-35°C, valori più vicini a luglio che a settembre. A seguire, l’ondata di caldo si estenderà rapidamente anche al Centro e al resto del Sud. Il Nord, invece, assisterà a un rialzo termico più marcato a partire da venerdì, trasformando il weekend in una sorta di replica agostana, con condizioni da piena estate su tutto lo Stivale.

Temperature oltre la norma stagionale

In media, nella seconda metà di settembre ci si aspetterebbero massime di:

24°C al Nord

26°C al Centro

28°C al Sud

Ma la realtà sarà ben diversa. Secondo Tedici, i valori previsti saranno decisamente superiori alla media, con un ultimo assaggio d’estate simile alla prima settimana di stagione, contraddistinta anch’essa da sole e alte temperature.

L’equinozio segnerà la svolta: in arrivo una “tempesta equinoziale”

Segnatevi questa data: lunedì 22 settembre alle ore 20:19. È l’ora esatta in cui l’estate lascerà spazio all’autunno con l’equinozio. Ma quest’anno, il passaggio sarà tutt’altro che graduale. Secondo le previsioni, proprio in quel momento l’Italia sarà investita da un brusco peggioramento del tempo, con piogge abbondanti e localmente intense, soprattutto tra il Nord-Ovest e la Toscana. Tedici non ha dubbi: “L’autunno busserà alla porta italiana in modo puntuale, anzi puntualissimo”. Il fenomeno è conosciuto nel gergo meteorologico come “tempesta equinoziale”, e rappresenta l’inizio effettivo della nuova stagione.

L’estate si allunga, l’autunno si accorcia: l’impatto del cambiamento climatico

Quello che un tempo era un evento raro – il caldo a fine settembre – oggi è diventato routine. I dati confermano che l’estate del XXI secolo tende a prolungarsi sempre più, con temperature elevate che si spingono fino alle soglie dell’autunno.

Questo scenario è coerente con i cambiamenti climatici globali. In Italia, in particolare, si assiste da anni a:

Inverni più miti

Primavere anticipate

Estati più lunghe e intense

Autunni sempre più instabili

Le conseguenze non sono solo meteorologiche, ma si riflettono anche su:

Agricoltura e raccolti

Consumi energetici

Salute pubblica (soprattutto nei soggetti fragili)

Il consiglio? Godersi gli ultimi giorni di sole con attenzione

Se avete in programma gite o giornate all’aperto, il weekend sarà il momento ideale. Ma occhio al meteo di lunedì sera: portate con voi l’ombrello e tenete d’occhio le allerte locali.

FAQ