Mario Balotelli di nuovo al centro delle cronache. Stavolta, però, l’attaccante del Brescia è la vittima. Sì, perché una ragazza di Vicenza rischia di finire a processo per tentata estorsione con il suo avvocato: quando aveva 16 – 17 anni avrebbe ricattato il calciatore nato a Palermo.

Stando a quanto riportato al Giornale di Vicenza, la giovane avrebbe chiesto all’ex centravanti di Milan, Inter e Manchester City 100mila euro dopo avere avuto un rapporto sessuale e avergli detto di essere minorenne (nascondendoglielo prima). In caso contrario, la ragazza avrebbe presentato una denuncia per violenza sessuale.

Poi, l’avvocato della ragazza si sarebbe messo in contatto con il direttore di un settimanale – a quanto pare Chi di Alfonso Signorini – per vendere la notizia. Balotelli, però, non solo non ha pagato ma ha denunciato tutto ai carabinieri.