Lo sgambetto spaccatesta ha già un nome che inquieta. Figuriamoci se prendiamo in considerazione il termine inglese da cui deriva: The Skull-Breaker Challenge, il ‘rompi-teschio’. Si tratta di un fenomeno assurdo e pericoloso che, nato sui social meda (soprattutto su TikTok), prevede la presenza di tre persone in piedi, l’una accanto all’altra, che sembrano pronte a saltare insieme. In realtà, chi sta a destra e a sinistra hanno come ‘scopo’ di fare uno sgambetto a chi si trova al centro mentre salta. Il risultato è facilmente immaginabile: perdita di equilibrio e crollo a terra con il rischio concreto di farsi molto male, trauma cranico compreso.

Di seguito un esempio, tagliato nel finale, condiviso su Twitter come monito:

This is the skull breaker challenge. Please please PLEASE don’t do this 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 People have died from this (I cut the video I received from another mum)

Why do kids do these stupid things 😣 pic.twitter.com/WNgn2HcPTp

