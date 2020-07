Curioso quanto successo a Meana di Susa (Torino)

Ormai ci si fida più del navigatore satellitare che del proprio orientamento e istinto. Ne è prova quanto successo a Meana di Susa, comune di neanche 800 abitanti della Città metropolitana di Torino.

Ieri, sabato 25 luglio, un turista, non conoscendo la zona, si è avventurato per le strade della cittadina in cerca di un parcheggio, ospite per pranzo in un ristorante vicino ma è rimasto incastrato con la sua Porsche Carrera in un vicolo molto stretto a dir poco.

L’uomo ha provato più volte a uscire dalla situazione ma non ci è riuscito, ‘bruciando’ la frizione. Non potendo uscire dall’abitacolo, ha allertato i soccorsi. Sono intervenuti sul posto i volontari anticendivi che, utilizzando un escavatore, hanno tirato via l’auto e riconsegnata al proprietario, pronta per andare subito in autocarrozzeria.