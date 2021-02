Il caso dagli Stati Uniti d'America

Un adolescente statunitense, dopo più di un anno dal contagio, sta ancora combattento contro i sintomi del Covid-19.

Come riportato su Abc15.com, la 16enne Lydia Pastore, studentessa della Red Mountain High School, è risultata positiva al coronavirus nel febbraio 2020. Nel corso di un anno, la ragazza ha sofferto di affaticamento intenso, dolori muscolari e tanti altri sintomi, come il bruciore agli occhi e la viso e i tremori.

Lydia ha raccontato: «La malattia peggiore che abbia mai avuto. Non riesco a liberarmi dei dolori muscolari e della stanchezza. Mi affatico persino camminando fino al vialetto di casa e devo recuperare per due giorni».

Lydia, che dorme in media 15 ore al giorno, è afflitta dalla stanchezza cronica. Dopo varie visite mediche, la ragazza ha deciso di raccontare su un diario la sua vita quotidiana anche come terapia per i suoi tremori alle mani.

La 16enne ha detto: «Ho realizzato un monitoraggio mensile dei sintomi solo perché ce ne sono tanti di cui tenere traccia. Vorrei averlo fatto sin dall’inizio della comparsa dell’infezione perché ogni specialista che mi ha visitato mi ha chiesto: ‘Cosa è cambiato? Cosa c’è di nuovo? Quali sono i sintomi attuali?’ Ed è stato sempre frustante ricordarmeli».

Lydia ha anche deciso di trasformare i suoi disturbi in un’opportunità per entrare in contatto con altri adolescenti che stanno combattendo gli effetti a lungo termine del Covid-19. Ha creato il sito chronicconnections.org dove gli adolescenti possono condividere il loro viaggio personale con la malattia e richiedere il diario dei sintomi di Lydia in maniera gratuita.

Lydia soffre del cosiddetto COVID lungo, ovvero quando una persona manifesta i segni dell’infezione molto dopo tempo avere contratto il coronavirus.