Il 2020 è stato un anno importante per il mondo, che i nostri figli studieranno nei libri di storia. La prima quarantena globale da sempre ci ha cambiato profondamente nelle abitudini ed il modo di vedere le cose, i siti per appuntamenti si sono rivelati essere uno tra i pochissimi strumenti davvero utili e concreti con cui combattere la solitudine intrinseca nel confinamento. È però stata semplicemente la necessità di sfuggire alla quarantena ciò che ha dato così tanto impulso a questo settore, oppure c’è dell’altro dietro? Proviamo a dare uno sguardo più da vicino.

Impatto positivo sulla coesione della comunità LGBT

Essere LGBT significa prendere coscienza del fatto che si fa parte di una comunità forte ed unita. I siti per appuntamenti creano o stimolano la formazione per l’appunto di comunità, ed è sulla loro salute che si misura il valore dei migliori siti per incontri gay. Il contributo positivo che questi portali hanno sul sentimento comune di star facendo parte di un qualcosa più grande, è quindi uno dei motivi per cui pur senza far molto clamore ed al di là della quarantena, il settore era in crescita anche da prima del fatidico 2020.

I luoghi pubblici non sono ancora ideali per questo tipo di incontri

Come testimonia questa intima e profonda lettera di un uomo gay, che scrivendo racconta la sua difficile e controversa esperienza marsicana, l’Italia non è tutta uguale e sull’integrazione e tolleranza va anzi a due velocità.

Non per tutti e non ovunque è facile essere Gay alla luce del sole, i siti per appuntamenti LGBT permettono invece di mantenersi pienamente se stessi senza bisogno di controllare chi arriva da dietro l’angolo. La privacy e la riservatezza è il mestiere di queste piattaforme, e l’utente deve solo preoccuparsi di cercare la propria anima gemella, non stupisce quindi che sempre più Gay trovino l’ambiente online come ideale per sviluppare e nutrire la propria sfera romantica.

Comodi, sicuri e persino anonimi

Un altro elemento in comune che hanno tutti i siti per incontri di successo, è la loro semplicità d’utilizzo unita a standard di sicurezza elevati. Per registrarcisi bastano davvero due click, e per utilizzarli una connessione ad internet anche non velocissima con un dispositivo qualunque. Che sia uno smartphone o un personal computer, si ha accesso immediato e diretto al proprio account e la comunità tutta ovunque ci si trovi.

Dell’anonimato abbiamo già fatto menzione, ma rimarcarlo non guasta. I migliori siti per appuntamenti LGBT si fregiano tutti di dare priorità massima alla riservatezza.

Una vasta gamma di scelte, a differenza dei social network

In un certo senso i siti per appuntamenti LGBT sono essi stessi dei social network, solo che essendosi specializzati oltremodo negli appuntamenti romantici dispongono di strumenti che non è possibile trovare in un social network tradizionale. I filtri da applicare alla galleria dei profili permettono all’utente d’avviare una ricerca molto mirata in base a caratteristiche specifiche di compatibilità. Questo, oltre ad un ecosistema interamente costruito per stimolare gli incontri tra persone compatibili, è un punto d’enorme forza che rende i portali per incontri LGBT così popolari ed utilizzati in tutto il nostro mondo occidentale.

Negli ultimi anni il settore dei siti per appuntamenti in generale, e quello delle piattaforme per LGBT in particolare è cresciuto molto. Non si è trattata semplicemente di una crescita in termini numerici, ma di maturazione in senso qualitativo.

Le piattaforme sono oggi più sicure, intuitive ed accattivanti di ieri, gli investimenti fatti hanno dato ottimi frutti. La speranza per il futuro è naturalmente che questa linea non venga abbandonata.