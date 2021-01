Le parole del consulente del ministro della Salute Roberto Speranza

Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, intervenendo a SkyTg24, ha affermato: «La situazione è ancora molto grave. In Italia c’è una diffusione importante, quasi dappertutto è stata superata la soglia del 30 per cento nelle terapie intensive. Il governo si sta muovendo nella giusta strada con l’ultimo provvedimento che contiene misure fino a marzo. La battaglia è lunga. Le misure rimangono rigorose. Bene anche degli automatismi».

Capitolo vaccino. L’esperto ha anche detto: «Non è neanche lontanamente pensabile che una persona che è lì per assistere e migliorare la salute di una persona non solo la mette a rischio la pone in condizioni di rischiare la propria vita perché nelle Rsa c’è stato il 30-40 per cento dei morti che abbiamo registrato. Dovrebbe essere spontaneo da parte un operatore sanitario abbracciare un vaccino sicuro e protettivo. Chi ha questi comportamenti non può fare questo lavoro, è poco ma sicuro».

Infine, Ricciardi ha dichiarato: «Siamo ancora nella seconda ondata che è ancora molto alta e non riusciamo ad appiattirla. E il problema è che se risale ci farà entrare in quella che chiamiamo terza ondata».