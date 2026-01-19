La fine di un’era televisiva lunga trent’anni

Almeno due app, una costellazione di password, un paio di abbonamenti da esibire come biglietti diversi per entrare nello stesso stadio. È l’effetto collaterale – tutt’altro che indolore – del divorzio tra Sky e Warner Bros Discovery, che dal 1° luglio 2025 ha sancito l’uscita di Eurosport 1 e 2 dal bouquet Sky. Come racconta Il Sole 24 Ore, non si tratta soltanto di un passaggio tecnico, ma di una frattura che ridisegna la geografia del grande tennis in Italia. Il gioco resta lo stesso, ma per seguirlo occorre sapere dove guardare e, soprattutto, quanto pagare. Perché Eurosport non è un canale qualunque: è la casa di due Slam su quattro, Australian Open e Roland Garros, e accompagna il tennis di alto livello da oltre trent’anni. La rottura con Sky ha improvvisamente sottratto quei tornei al punto di riferimento che, fino a ieri, raccoglieva milioni di appassionati.

Dal luglio 2025, i canali Eurosport non sono più disponibili su Sky. Una decisione che segna la fine di una lunga stagione di integrazione dell’offerta sportiva e che obbliga il pubblico a riorientarsi in un ecosistema sempre più frammentato. La perdita non è marginale: Australian Open e Roland Garros rappresentano due pilastri del calendario tennistico mondiale. La loro uscita dal perimetro Sky non riduce la qualità del prodotto, ma ne complica l’accesso, trasformando l’esperienza del tifoso in una sorta di caccia al contenuto.

Australian Open, il primo test della nuova geografia

Il primo banco di prova della nuova era è l’Australian Open, torneo che Eurosport trasmette dal 1995 e di cui detiene i diritti in esclusiva fino al 2031. Da quest’anno, però, Melbourne non passa più da Sky. La risposta di Warner Bros Discovery si muove su due direttrici. Da un lato, il rafforzamento delle alleanze distributive: l’Australian Open è visibile su Eurosport 1 e 2 tramite discovery+, Dazn (anche via Timvision), Timvision Play – che include sei canali Eurosport più il canale 4K – e sui Prime Video Channels, con sei canali dedicati per seguire più match in contemporanea. Dall’altro lato, la vera scommessa strategica: Hbo Max, la nuova piattaforma streaming di Warner Bros Discovery, chiamata a diventare la nuova casa dello sport all’interno di un’offerta più ampia di intrattenimento, attraverso un add-on dedicato.

Hbo Max e il modello degli abbonamenti a strati

Il modello di prezzo di Hbo Max, come evidenziato dal Sole 24 Ore, ricalca quello già sperimentato in altri mercati europei. Tre i piani mensili:

Base con pubblicità a 5,99 euro (due dispositivi, Full HD);

a (due dispositivi, Full HD); Standard a 11,99 euro (due dispositivi, Full HD, fino a 30 download con limitazioni);

a (due dispositivi, Full HD, fino a 30 download con limitazioni); Premium a 16,99 euro (quattro dispositivi, 4K Ultra HD, Dolby Atmos dove disponibile e 100 download con limitazioni).

A questi si aggiunge il pacchetto Sport, opzionale, a 3 euro al mese, che consente l’accesso ai contenuti Eurosport. Un sistema modulare che amplia l’offerta ma moltiplica le scelte – e i costi – per chi vuole seguire tutto.

Lo sport come leva strategica dell’intrattenimento globale

“L’Australian Open rappresenta il primo grande appuntamento di uno straordinario anno di sport sui nostri canali e le nostre piattaforme»” si legge in un recente comunicato di Warner Bros Discovery. La copertura accompagnerà gli spettatori “fino al ritorno dei Giochi Olimpici Invernali in Europa con Milano Cortina 2026, dai campi assolati di Melbourne Park alle vette innevate delle Dolomiti”. Con l’arrivo di Hbo Max in nuovi mercati come l’Italia, il gruppo punta a integrare lo sport live nel più ampio catalogo di contenuti di intrattenimento, trasformandolo da prodotto autonomo a leva strategica per la fidelizzazione degli abbonati.

FAQ – Cosa cambia per chi guarda il tennis in TV

Perché Eurosport non è più su Sky?

Per la fine dell’accordo commerciale tra Sky e Warner Bros Discovery, entrata in vigore dal 1° luglio 2025.

Quali tornei di tennis non si vedono più su Sky?

Australian Open e Roland Garros, due dei quattro Slam, trasmessi in esclusiva da Eurosport.

Dove si possono vedere oggi Australian Open e Roland Garros?

Su Eurosport tramite discovery+, Dazn (anche via Timvision), Timvision Play, Prime Video Channels e Hbo Max con pacchetto Sport.

Hbo Max trasmette tutto il tennis di Eurosport?

Sì, ma solo attivando l’add-on Sport, che si aggiunge all’abbonamento base della piattaforma.

Quanto costa seguire il tennis dopo l’addio a Sky?

Dipende dalla piattaforma scelta: i costi variano e possono sommarsi se si usano più servizi.

Sky trasmette ancora il tennis?

Sì, ma senza gli Slam di Eurosport. Restano altri eventi e competizioni in base ai diritti disponibili.

È necessario avere più abbonamenti per seguire tutto il grande tennis?

Nella maggior parte dei casi sì, soprattutto per chi vuole seguire tutti gli Slam e i principali tornei.

Questa frammentazione è definitiva?

Al momento sì. I diritti di Australian Open sono in mano a Eurosport fino al 2031.