A Giugliano di Campania (Napoli)

Un terribile incidente stradale si è verificato questa mattina a Giugliano in Campania, lungo via Domitiana. Una Smart Fortwo con a bordo quattro persone, una coppia e le due figlie della donna, si è ribaltata per cause ancora in corso di accertamento. Il drammatico bilancio dell’incidente vede la morte di una bambina di appena 8 anni, che era seduta in braccio alla madre sul sedile passeggero, senza cintura di sicurezza.

Dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe stato causato da una manovra brusca, probabilmente legata all’alta velocità. La piccola auto, omologata per due persone, trasportava invece quattro occupanti, in violazione delle norme di sicurezza. La sorella della vittima, una ragazza di 16 anni, si trovava nel piccolo bagagliaio posteriore al momento dell’impatto e ha riportato probabili fratture, per le quali è stata ricoverata all’ospedale di Pozzuoli.

L’auto senza assicurazione e il conducente senza patente

Le indagini dei carabinieri della compagnia di Giugliano hanno rivelato ulteriori dettagli agghiaccianti. L’auto coinvolta nell’incidente era priva di assicurazione e l’uomo alla guida, che non è il padre delle due bambine, era senza patente. Il veicolo proveniva dal quartiere napoletano di Secondigliano e, al momento dell’incidente, era in evidente sovraccarico.

I soccorsi e l’intervento delle autorità

I primi soccorsi sono stati prestati da alcuni passanti che hanno assistito alla scena, seguiti poi dall’intervento del personale del 118. Purtroppo, per la bambina di 8 anni non c’è stato nulla da fare. La madre e la sorella maggiore sono state trasportate all’ospedale di Pozzuoli, dove la madre è attualmente in osservazione. L’uomo alla guida ha riportato solo lievi escoriazioni. La salma della piccola sarà sottoposta ad autopsia per chiarire le esatte cause del decesso.

Indagini in corso per chiarire le responsabilità

Le autorità stanno indagando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità penali. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi del caso.