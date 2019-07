Le previsioni

Sole e caldo in Sicilia con tempo stabile per questo inizio di weekend in Sicilia. Il calo tempo termico previsto in tutta Italia già da questo weekend si farà sentire nell’Isola non prima dell’inizio della settimana.

Condizioni afose e massime nell’intorno dei 29-31 gradi lungo i litorali, fino a 33-35°C nelle aree interne pianeggianti. Venti deboli, a prevalente regime di brezza lungo le coste. Mari poco mossi o quasi calmi.