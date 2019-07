Caldo persistente al Sud, tempo che rischia di diventare più che variabile a Nord. Sono le previsioni del tempo per i prossimi giorni. secondo 3bmeteo la situazione potrebbe cambiare radicalmente nelle prossime ore. Ecco le previsioni giorno per giorno.

GIOVEDI’ 4 LUGLIO Al Nord variabilità diurna con acquazzoni o temporali sulle Alpi, localmente sulla Val Padana. Migliora dalla serata. Temperature stabili o in lieve calo, massime tra 28 e 33. Al Centro sole prevalente salvo isolati temporali diurni in sviluppo lungo la dorsale appenninica. Temperature stabili o in locale diminuzione, massime tra 30 e 35, inferiori sull’Adriatico. Al Sud alta pressione con una giornata ben soleggiata, salvo locali temporali pomeridiani sull’Appennino. Temperature stazionarie, massime tra 33 e 38.

VENERDI’ 5 LUGLIO Al Nord soleggiato, salvo locali temporali pomeridiani su Dolomiti e Appennino Emiliano. Temperature in ascesa, massime comprese tra 32 e 37, inferiori sulla Liguria. Al Centro sereno prevalente salvo isolati temporali diurni in sviluppo lungo la dorsale appenninica. Temperature in ulteriore lieve aumento, massime comprese tra 31 e 36, inferiori sull’Adriatico. Al Sud bella giornata di sole su tutte le regioni peninsulari e Sicilia con la persistenza dell’anticiclone. Temperature in lieve calo, massime tra 32 e 37.

SABATO 6 LUGLIO Al Nord prevale il sole eccetto per addensamenti bassi sulla Liguria. Al pomeriggio isolati temporali sulle Alpi in locale estensione alle pianure tra sera e notte. Temperature stazionarie, massime comprese tra 32 e 37. Al Centro bella giornata di sole ovunque, eccetto per una modesta attività cumuliforme sui rilievi al pomeriggio. Temperature stabili, massime comprese tra 31 e 36. Al Sud prosegue la fase soleggiata e calda con pochi addensamenti nuvolosi. Temperature stazionarie, massime comprese tra 31 e 37.