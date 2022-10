Il solitario è senza dubbio tra i giochi di carte più celebri e apprezzati dagli appassionati del genere, con molteplici tipologie esistenti. Con la diffusione dei mezzi digitali come smartphone, tablet e PC è possibile giocare in modalità online in qualsiasi momento e luogo semplicemente accedendo alla rete.

Cos’è il Solitario online

Il Solitario classico è un celebre gioco di carte dalle origini francesi; infatti, il nome originale è “Patience”. Secondo alcune fonti la sua ideazione risale al periodo della Rivoluzione Francese con una conseguente diffusione che arriva fino ai nostri giorni. Per quanto riguarda le regole di gioco, lo svolgimento prevede il posizionamento delle carte a disposizione secondo un ordine diviso per 4 zone. La disposizione avviene con valore decrescente, quindi dal re fino all’asso. Una delle particolarità in merito alle modalità di collocazione delle carte riguarda il colore; a prescindere dal seme, la scelta deve essere alternata tra carte rosse e nere, senza che due carte dello stesso colore possano essere sovrapposte. La vittoria si consegue semplicemente completando le 4 file utilizzando tutto il mazzo a disposizione.

Tipologie di Solitario online

Accedendo al sito dedicato al solitario online è possibile selezionare la tipologia di Solitario prediletta. Oltre alla versione classica, sono infatti presenti numerose tipologie più o meno note che ampliano notevolmente le possibilità di svago. In particolare, è possibile usufruire della versione doppia o a tempo limitato. Nel primo caso, oltre a poter selezionare il livello di difficoltà più adeguato, il vero ostacolo è riuscire a completare il gioco prima dello scadere del tempo cercando ogni volta di battere un nuovo record. Nella modalità standard infatti non sono presenti limitazioni dal punto di vista del tempo. Per quanto riguarda invece la modalità doppia, il mazzo di carte viene praticamente duplicato, così come gli slot dove creare l’ordine corretto di carte. Chiaramente, anche in questa tipologia di solitario è possibile selezionare il livello di difficoltà diviso in 3 categorie. Sono inoltre disponibili anche la versione Spider e Freecell, selezionabili altrettanto nelle rispettive tipologie doppia e a tempo limitato. Basate sempre sul funzionamento del solitario classico, presentano nuove e divertenti modalità di svolgimento alternative.

Solitario online completamente gratuito

Il solitario online è gratuito in tutte le sue modalità, senza limitazioni di utilizzo in riferimento alle diverse versioni e tipologie presenti sulla piattaforma. Qualsiasi dispositivo, comprese le TV Smart, può collegarsi all’indirizzo web e selezionare la versione più congrua alle proprie esigenze di svago.