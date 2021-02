“Spacca l’infinito” il libro autobiografico di Piero Pelù

Piero Pelù alla sua terza esperienza editoriale: Spacca L'Infinito

“ Spacca l’infinito ” uscirà ufficialmente il 16 febbraio , ma è già in pre-order online;

Il nuovo libro di Piero Pelù

Spacca L’Infinito è la terza esperienza editoriale del frontman dei Litfiba dopo Perfetto Difettoso (2000) e Identikit Di Un Ribelle (2014). A questo giro Pelù annuncia di esser sceso dal palco per avventurarsi “dove tutto ha avuto inizio”. Il nuovo libro sarà un viaggio attraverso la storia scandito da tanta musica, la “dea” che il rocker fiorentino non ha mai smesso di venerare e celebrare. Omaggiare, soprattutto.

Al centro della nuova opera, c’è il dialogo tra un uomo e un bambino che ci porta ad attraversare la storia italiana e quella di un ragazzo pieno di sogni, che incontra personaggi indimenticabili. Grazie anche alla musica, il libro racconta l’importanza di non arrendersi mai ed è un invito a non perdere mai stupore e fiducia nell’universo. Ecco perché, al bambino che è stato, oggi Piero Pelù direbbe: “Se mi fossi dimenticato di te non sarei stato felice nemmeno un minuto”.

La trama di Spacca L’Infinito

Spacca L’Infinito è un dialogo tra un uomo e un bambino intraprendente che si fa tante domande. I due, nei loro dialoghi, ripercorrono la storia dalla Prima Guerra Mondiale ai giorni nostri, passando per la Guerra Fredda, il Fascismo e tutti i grandi avvenimenti di più di un secolo di storia.

Il loro percorso è costellato di personaggi e ricordi, un mondo di bellezza e dolore che spinge il lettore a riflettere sul presente. Spacca L’Infinito è un “quasi romanzo”, spiega il cantautore fiorentino lasciando intendere che tra le pagine ci saranno anche episodi autobiografici.