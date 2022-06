È successo a Palma di Maiorca (Spagna)

A Palma di Maiorca, in Spagna, un italiano di 36 anni, Mario Decandia, è morto dopo essere stato investito da un’auto della Polizia mentre camminava lungo il Paseo Sagrera. Decandia, originario della Sardegna, lavorava in un ristorante vicino al luogo della tragedia, il 49 steps, e aveva da poco terminato il suo turno.

L’incidente è avvenuto intorno alle 00.30 del 2 giugno: sia la vittima che gli altri due feriti, una donna polacca di 35 anni e un giovane svizzero di 25, stavano tornando a casa. La vittima non si è purtroppo ripresa dalle gravi ferite riportate ed è deceduta poco dopo il trasferimento all’ospedale di Son Espases. Nella stessa struttura è stato ricoverato un altro dei feriti, in gravi condizioni. Un terzo, invece, si trova alla Clinica Juaneda, è cosciente ed è in stato di shock.

Stando a una prima ricostruzione, il veicolo della Polizia stava uscendo velocemente da piazza Drassanes per coprire un’emergenza. Il conducente, un agente veterano con più di dieci anni di esperienza, accompagnato da un apprendista poliziotto, ha perso il controllo dell’auto prima di svoltare in Avenida Gabriel Roca e ha investito i tre pedoni di fronte al Consolat de Mar, accanto a una panchina.

Ieri pomeriggio, amici e colleghi di Mario Decandia, di Tempio Pausania, si sono recati sul luogo della tragedia e hanno posizionato un mazzo di fuori su una delle tre colonne che sostenevano la panchina in cui i tre passanti sono stati travolti dal veicolo della polizia.