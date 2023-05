Dramma a Oviedo, in Spagna

Una tragedia ha colpito una famiglia a Oviedo, in Spagna: due gemelline di 12 anni sono precipitate da una finestra del loro appartamento al quarto piano di un condominio. Le piccole vivevano lì insieme ai loro genitori e a un altro fratello di 10 anni, che non era presente al momento dell’incidente ma si trovava a scuola.

È stato il padre a dare l’allarme, poiché non trovava le figlie in casa e, affacciandosi alla finestra, ha fatto la scioccante scoperta dei loro corpi nel cortile interno del palazzo. Il dramma è avvenuto ieri mattina, venerdì 19 maggio, intorno alle 9.30. Non si conoscono al momento le cause.

Tutte le ipotesi prese in considerazione

Le gemelle, morte sul colpo, erano di nazionalità russa. Al momento tutte le ipotesi sono prese in considerazione dalle autorità: dall’incidente al possibile suicidio. La madre delle due bambine è stata portata in ospedale per ricevere assistenza psicologica dopo lo shock che l’ha colpita.

Il Comune di Oviedo ha decretato due giorni di lutto cittadino. L’assessore alla sicurezza, José Ramòn Prado, ha commentato: “Posso mostrare solo tristezza. In questo momento non conosciamo più dati e non abbiamo informazioni ufficiali perché l’unica cosa che sappiamo per certo è che due ragazze ci hanno lasciato”.