È successo a Grado (Friuli-Venezia Giulia)

Se i casi di contagio di coronavirus da giorni stanno diminuendo, il merito è anche (e soprattutto) di chi resta a casa, uscendo solo se necessario. Da qui la necessità di mostrare il ‘pugno duro’ nei confronti di chi viola le disposizioni.

Ed è questo il caso di una donna anziana che si è recata a fare la spesa per ben undici volte in un solo giorno. È accaduto sabato scorso, 4 aprile, a Grado, comune di 8mila abitanti del Friuli-Venezia Giulia.

Come raccontato dal quotidiano Il Piccolo, la polizia locale ha sanzionato la donna con una contravvenzione di 280 euro che, se non sarà pagata entro 300 giorni, aumenterà a 400 euro.

Stando a quanto riportato dal giornale, la donna era stata notata dai Vigili Urbani nell’arco della stessa giornata in strada, dov’era uscita per fare dei piccoli acquisti alimentari. Dopo averla incrociata un paio di volte, l’anziana è stata ammonita bonariamente a restare a casa. Tuttavia, all’undicesima volta, hanno deciso di multarla. Non si sa cos’abbia acquistato la donna in tutte quelle uscite anche se sembra che, tra i primi acquisti, ci sarebbero stati due panini.