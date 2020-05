DL Riaperture

Da martedì 3 giugno sarà possibile anche lo spostamento fra le Regioni e svolgere le attività economiche e produttive relative. Lo prevede una bozza del DL Riaperture che il Governo Conte dovrebbe varare entro la fine di questa settimana e che contiene misure che si applicheranno dal 18 maggio al 31 luglio, data in cui terminerà il periodo di emergenza decretato il 31 gennaio scorso.

Per quanto concerne gli spostamenti sul territorio nazionale, potranno essere limitati solo con provvedimenti ad hoc e «in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree».

Comunque, a partire da lunedì 18 maggio sono possibili spostamenti senza restrizioni all’interno della stessa Regione, fatte salve misure di contenimento più restrittive adottate relativamente a «specifiche aree del territorio regionale, soggette a particolare aggravamento della situazione epidemiologica». In pratica, potrebbero sorgere dei limiti solo in presenza di focolai con l’istituzione di ‘zone rosse’.

Poi, per quanto riguarda le attività economiche e produttive, «sono consentite a condizione che rispettino i contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di esercizio o in ambiti analoghi, adottati a livello nazionale». Anche in questo caso, «le singole Regioni possono adottare propri protocolli nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali».

Resta, però, «il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misuradella quarantena per provvedimento dellautorità sanitaria in quanto risultati positivi al virus, fino allaccertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria».

Rimane, infine, in capo al sindaco la facoltà di disporre la «chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile garantire adeguatamente il rispetto delladistanza di sicurezza interpersonale di un metro».