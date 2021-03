Sono gli artisti del momento, la loro canzone è la più programmata in tutte le radio italiane, la più cliccata su spotify, il loro video ha superato ogni record, in una settimana oltre 9 milioni di visualizzazioni.

Colapesce e Dimartino, giovedì 18 alle 15.30 saranno ospiti in diretta per una intervista leggera, anzi leggerissima.



Colapesce & Dimartino premiati al MEI come i migliori artisti indipendenti dell’anno con l’album I Mortali e con il videoclip Luna Araba, dopo essere stati consacrati al Festival di Sanremo sbancano in radio. Un altro grande successo di un altro artista indipendente lanciato dalla piattaforma del MEI.

EarOne, la società italiana che fornisce servizi di classifiche e rilevazioni airplay in tempo reale, partner consolidato dell’industria musicale, lancia quest’anno il nuovo Premio EarOne Sanremo Airplay 2021 per celebrare il vincitore della classifica delle canzoni presentate dai 26 Campioni al 71esimo Festival di Sanremo in base al criterio della maggiore esposizione radiofonica.

I vincitori di questa prima edizione del Premio EarOne Sanremo Airplay 2021 sono Colapesce e Dimartino con il brano “Musica leggerissima“.

La canzone è stata trasmessa da 127 radio, con un punteggio relativo all’audience di 138279,4 e un numero di passaggi totali pari a 2834. Il periodo temporale considerato va dal 4 marzo (dopo la presentazione di tutti i 26 brani dei Campioni in gara al 71° Festival di Sanremo) fino alle 23:59 dell’11 marzo.

Dopo essersi aggiudicati al MEI di Faenza 2020 il Premio PIMI – Migliori Artisti Indipendenti dell’anno il duo COLAPESCE & DIMARTINO raddoppia e vince il Premio PIVI – Miglior Videoclip Indipendente dell’anno con il video di animazione di “Luna Araba” (feat. Carmen Consoli), realizzato da Tommaso Buldini.