La decisione della Louisiana

La Louisiana è diventata il primo stato degli Stati Uniti in cui i giudici possono ordinare la castrazione chirurgica per i colpevoli di alcuni crimini sessuali contro i bambini, grazie a una legge firmata dal governatore repubblicano Jeff Landry martedì scorso. Mentre la castrazione chirurgica è già utilizzata in altri Paesi noti per sanzioni penali più severe, come la Repubblica Ceca e la Nigeria, sarà una novità assoluta negli Stati Uniti. L’ufficio del governatore ha confermato all’Associated Press che Landry ha firmato il disegno di legge all’inizio della settimana.

Deterrente o punizione crudele?

I sostenitori della legge della Louisiana, che entrerà in vigore il 1° agosto, sperano che questa nuova possibile punizione dissuaderà le persone dal commettere crimini sessuali contro i bambini. Tuttavia, gli oppositori sostengono che si tratta di una punizione “crudele e inusuale” in violazione della Costituzione degli Stati Uniti e prevedono sfide legali.

Applicazione della legge

La legislazione offre ai giudici della Louisiana l’opzione di condannare qualcuno alla castrazione chirurgica dopo essere stato riconosciuto colpevole di certi crimini sessuali aggravati, tra cui stupro, incesto e molestia, contro un bambino di età inferiore ai 13 anni. La punizione non è automatica e sarà decisa caso per caso a discrezione del giudice.

La situazione nelle carceri della Louisiana

Attualmente, la Louisiana ha 2.224 persone incarcerate per tali crimini. La legge si applicherà solo a coloro che saranno condannati per un crimine a partire dal 1° agosto di quest’anno.

Confronto con la castrazione chimica

Alcuni stati, tra cui Louisiana, California, Florida e Texas, hanno leggi che permettono la castrazione chimica per i colpevoli di certi crimini sessuali. In alcuni di questi stati, i colpevoli possono scegliere la procedura chirurgica se lo preferiscono. Tuttavia, nessun altro stato permette ai giudici di imporre direttamente la castrazione chirurgica, secondo la National Conference of State Legislatures. In Louisiana, la castrazione chimica è stata raramente ordinata. Questa procedura utilizza farmaci che bloccano la produzione di testosterone per ridurre il desiderio sessuale, mentre la castrazione chirurgica è una procedura molto più invasiva che comporta la rimozione dei testicoli o delle ovaie.

Conseguenze del rifiuto

Un colpevole che “non si presenta o rifiuta di sottoporsi” alla castrazione chirurgica dopo che un giudice ha ordinato la procedura potrebbe essere accusato di “mancata conformità” e rischiare ulteriori tre-cinque anni di prigione.

Il disegno di legge ha ricevuto un’approvazione schiacciante in entrambe le camere dominate dai repubblicani. La senatrice statale Regina Barrow, democratica, ha redatto la legislazione, ma i voti contrari sono arrivati principalmente dagli stessi democratici. “Stiamo parlando di bambini che vengono violati da qualcuno”, ha detto Barrow durante una riunione del comitato ad aprile. “Questo è ingiustificabile”.

Dibattito etico

I sostenitori della misura affermano che la punizione è giusta per i crimini orribili contro i bambini. I critici sostengono che lo stato dovrebbe concentrarsi sulla riabilitazione dei colpevoli di tali crimini per ridurre i tassi di recidiva. “Gli Stati Uniti hanno deciso che la punizione retributiva – ‘occhio per occhio’ – è crudele e inusuale”, ha detto Katrina Sifferd, professoressa di filosofia alla Elmhurst University. “Non stupriamo gli stupratori. Non tagliamo le mani ai ladri”.