Le richieste delll'ANCI

È terminato l’incontro tra il Governo Conte e gli enti locali sulle nuove misure per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia ha riconvocato la riunione di coordinamento con Regioni, Anci e Upi e il ministro della Salute Roberto Speranza per domani mattina, 2 novembre alle 9.

Nel frattempo che sia definito il nuovo DPCM, si apprende dall’Ansa che il presidente dell’Anci, Antonio De Caro, a nome dei sindaci italiani, ha chiesto la chiusura dei centri commerciali nei fine settimana (perché è in quei due giorni che si concentra la maggiore affluenza di persone) e dei sportelli scommesse nelle tabaccherie e nei bar perché è ora lì che si dirigono gli scommettitori, non potendolo più fare nelle sale apposite.

I sindaci non hanno poi manifestato la propria contrarietà alla limitazione degli spostamenti tra le Regioni e nelle ore serali, come già succede in alcune Regioni, tra cui la Sicilia.

Infine, Decaro ha chiesto che siano i Comuni, come già successo in primavera, a gestire i fondi per l’emergenza alimentare per i buoni spesa da destinare alle famiglie più fragili.