A Johannesburg

Una sospetta esplosione di gas sotterranea ha squarciato strade e ribaltato veicoli nel cuore della più grande città del Sud Africa, Johannesburg, uccidendo un uomo e ferendo almeno 41 persone.

Causa dell’esplosione ancora incerta

La causa dell’esplosione, avvenuta durante l’ora di punta serale di mercoledì scorso, 19 luglio, nel centro di Johannesburg, è ancora poco chiara. La società che fornisce il gas a quella parte della città ha dichiarato di non ritenere che i suoi gasdotti sotterranei siano i responsabili, come inizialmente pensavano le autorità.

Ritrovato il corpo della vittima

Il corpo della vittima è stato trovato durante una ricerca notturna nell’area dell’esplosione. Lo ha riportato su Twitter il portavoce dei servizi di gestione delle emergenze di Johannesburg, Robert Mulaudzi.

Indagini in corso e timori per una seconda esplosione

È in corso un’indagine: le autorità cittadine hanno chiesto l’intervento di specialisti per determinare se nell’area fossero presenti altri tubi o cavi sotterranei e se ci sia la minaccia di un’altra esplosione o fuga di gas. “Stiamo ancora cercando la fonte”, ha detto Panyaza Lesufi, il premier della provincia di Gauteng dove si trova Johannesburg.

Feriti ed evacuazioni

Lesufi ha comunicato che 12 persone sono ancora ricoverate in vari ospedali di Johannesburg per le cure mediche del caso. Altre 36 sono state già dimesse. Alcune persone sono state evacuate dalla zona mercoledì notte a causa del timore di una seconda esplosione o del crollo di edifici.

Danni alle strade e ai veicoli

Le autorità hanno stimato che un’area che copre cinque isolati è stata danneggiata e almeno sei strade sono state colpite. Almeno 34 veicoli sono stati danneggiati, alcuni ribaltati su un fianco o adagiati sopra altri veicoli. Altri sono caduti in voragini spalancate comparse in mezzo alle strade dopo l’esplosione.

Minibus taxi tra i mezzi più colpiti

La maggior parte dei veicoli danneggiati sono stati minibus taxi, uno dei mezzi di trasporto più diffusi in Sud Africa. Testimoni hanno riportato che alcune persone erano sedute nei minibus quando l’esplosione li ha lanciati in aria. Un testimone ha dichiarato alla stazione televisiva locale eNCA che era nella sua auto quando ha sentito “un grande suono. Il momento successivo, ero in aria e la mia macchina si stava ribaltando”. Per fortuna, scosso ma illeso.

Panico e interventi di emergenza

Nei momenti immediatamente successivi all’esplosione, le persone sono state viste correre mentre il fumo usciva da una fessura della strada. Le squadre di emergenza hanno perquisito alcuni dei veicoli ribaltati e gli edifici vicini fino a tarda notte, scoprendo così l’unica vittima di questo strano incidente.