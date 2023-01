A Monterey Park

C’è stata una sparatoria a Monterey Park, vicino a Los Angeles, in California (USA), durante le celebrazioni del capodanno lunare, dove la popolazione di 60mila abitanti è in maggioranza asiatica. Il bilancio è al momento di 9 morti. Non si conosce, invece, il numero esatto dei feriti.

Seung Won Choi, proprietario di un ristorante che si trova dall’altra parte della strada rispetto a dove è avvenuta la sparatoria, ha riportato al Los Angeles Times che tre persone si sono precipitate nella sua attività e gli hanno detto di chiudere a chiave la porta, spiegando che c’era un tiratore con una mitragliatrice.

La sparatoria è avvenuta nell’area dov’è stato organizzato un festival di due giorni, uno dei più grandi eventi del capodanno lunare nella regione che richiama migliaia di persone. Di preciso, in un locale di Garvey Avenue, una discoteca.

Cos’è il Capodanno Lunare?

Il Capodanno Lunare, noto anche come Capodanno Cinese, è una festività tradizionale che celebra l’inizio di un nuovo anno secondo il calendario lunare cinese. La data esatta varia ogni anno, di solito tra fine gennaio e metà febbraio. La celebrazione dura per circa una settimana e comprende tradizioni come il dragon dance, l’accensione di fuochi d’artificio e la preparazione di cibi tradizionali.