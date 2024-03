Nell'Illinois, negli Stati Uniti d'America

A Rockford, nell’Illinois, negli Stati Uniti d’America, almeno quattro persone sono state uccise e cinque ferite da un uomo di 22 anni, armato di coltello, che ha aggredito i passanti senza un apparente motivo.

Il capo della Polizia di Rockford, Carla Redd, ha dichiarato che il responsabile è stato arrestato ed è sotto interrogatorio. Inoltre, una delle persone rimaste ferite versa in condizioni critiche. Tra le vittime dell’uomo che hanno perso la vita anche una ragazzina di 15 anni.

Redd ha dichiarato: “Al momento non abbiamo idea di cosa possa aver scatenato l’uomo a commette un crimine così odioso”.

Come riportato su LaVoceDiNewYork.com, la tragedia è avvenuta poco dopo le 13 ora locale. E, oltre alla 15enne, sono morti un 22enne, un 49enne, una 63enne.

Tom McNamara, sindaco di Rockford, ha dichiarato: “Siamo totalmente scossi da questo atto di violenza, e dall’impatto che sta avendo su molte famiglie. È difficile capire come sia potuto accadere e quanto la comunità sia emotivamente provata questa sera. Come padre, figlio, marito, sindaco e sostenitore di Rockford, il mio cuore è spezzato per coloro che hanno perso la vita, per le loro famiglie e per la nostra città”.