A Nashville (Tennessee)

Ennesima strage negli Stati Uniti d’America.

Una donna di 28 anni, con due fucili d’assalto e una pistola, ha sparato in una scuola elementare, uccidendo tre bambini e tre adulti. La 28enne, morta anche lei, era un’ex alunna dell’istituto in cui avvenuta la tragedia, la Christian Covenant School di Nashville, in Tennessee, un istituto privato presbiteriano con poco più di 200 studenti dall’età prescolare ai 12 anni circa.

Il bilancio della strage sarebbe stato più grave se non fosse stato per il tempestivo intervento della Polizia, ovvero appena 14 minuti dopo la chiamata al 911. Si è appreso che la killer è stata uccisa al secondo piano dell’edificio, quando si trovava nell’atrio e non era entrata in nessuna classe. Non si conoscono, per il momento, le ragioni alla base della folle sparatoria.

Come riportato dalla NBC, dal 1979 a oggi sono state 17 le stragi compiute da donne negli USA, di cui 7 nelle scuole, compresa quella di Nashville.

Biden al Congresso: “Approvare il divieto di vendita delle armi d’assalto”

Joe Biden, presidente degli USA, appreso quanto successo, ha affermato: “Straziante, il peggior incubo di una famiglia: è necessario fare di più per fermare la violenza armata perché sta facendo a pezzi la nostra comunità”. Biden ha anche chiesto al Congresso di approvare il divieto di vendita delle armi d’assalto: “Dobbiamo fare di più per proteggere le nostre scuole: è giunto il momento di iniziare a fare ulteriori passi in avanti”, ha aggiunto.