Nel Maine

Ennesima strage negli Stati Uniti d’America. A Lewiston, nel Maine, ci sono state tre sparatorie e la polizia ha ordinato ai residenti di chiudersi in casa a causa di un uomo armato bianco a piede libero che indossa un paio di pantaloni scuri con una visiera marrone e ha un fucile.

Secondo quanto riportato dalla CNN, riprendendo alcune fonti, il bilancio attuale è di 22 morti e 60 feriti.

L’uomo, Robert Card, a quanto pare un riservista, è entrato in azione in due città, non solo a Lewinston ma anche ad Auburn. Nel dettaglio, le sparatorie sono avvenute nella sala da bowling Sparetime Recreation e nel ristorante-bar Schemengees Bar & Grille Restaurant, in cui si stava tenendo una festa con bambini e famiglie.

Testimoni oculari hanno affermato di aver visto persone scappare dalla sala da bowling. L’uomo è scappato a bordo di un’auto Subaru che è stata poi ritrovata abbandonata verso la mezzanotte a Lisbon, vicino a Lewinston. Ora è caccia all’uomo: l’aggressore sarebbe ancora armato e, quindi, molto pericoloso.

Lewiston si trova a circa 58 chilometri a nord di Portland ed è la seconda città più grande dello Stato. Le scuole rimarranno chiuse oggi.