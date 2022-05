Incubo negli USA

Tra le 21 vittime di Salvador Ramos ci sono anche due insegnanti: la 46enne Irma Garcia, sposata con 4 figli, e la 44enne Eva Mireles.

Garcia insegnava da 23 anni ed era stata nominata docente dell’anno dal distretto scolastico di Uvalde nel 2019. Un suo nipote di nome John sui social ha scritto: “Mia zia non ce l’ha fatta. Si è sacrificata per proteggere i bambini della sua classe, vi prego di pregare per la mia famiglia. Irma Garcia è il suo nome ed è morta come eroina. Era amata da molti e ci mancherà davvero”. Un’amica, Daniele Boone, sempre su Facebook, ha detto: “Non ci sono parole. Irma Garcia era un’anima dolce, divertente e meravigliosa. Il mio cuore soffre per la sua straordinaria famiglia. Ho il cuore spezzato. Signore, per favore, sii con loro in questo incubo”.

La morte di Garcia è stata confermata poche ore dopo quella della collega Mireles. Poi, sono state identificate cinque bambini: Amerie Jo Garza, Xavier Lopez, Makenna Lee Elrod ed Eliahana Cruz Torres, tutti di 10 anni, oltre a Uziyah Garcia di nove anni.

Il marito di Eva Mireles, agente di polizia del distretto scolastico di Uvalde, aveva partecipato a un’esercitazione di tiro alla Uvalde High School, il 22 marzo scorso, due mesi prima della strage. Sia lui che il killer 18enne sono stati studenti della scuola. La moglie era appassionata di trekking e corsa sportiva e la coppia aveva una figlia.

Il 19enne Salvador Ramos, solo tre giorni fa, su Instagram h condiviso la foto di due fucili semiautomatici in stile AR15. Lo ha riferito la CNN, diffondendo l’immagine. Questa è stata postata come storia dall’utente ‘salv8dor‘, appartenente all’assalitore, come confermato da vari suoi compagni di scuola. La pagina TikTok di Ramos contiene soltanto un post su un gioco online mentre nella bio sotto l’immagine di profilo si legge: “I bambini nella vita vera abbiano paura”.