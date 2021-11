Ha diversi precedenti penali

Fermato un uomo per la strage di Waukesha.

Un SUV ha travolto una parata natalizia, uccidendo 5 persone e ferendone 40.

Si tratta di Darrell Edward Brooks Jr.

A Waukesha, nel Wisconsin, negli Stati Uniti d’America, un SUV, a tutta velocità, si è abbattuto sulla folla durante una parata natalizia. Al momento, il bilancio è di 5 morti e 40 feriti, tra cui anche 15 bambini.

Secondo il capo della polizia di Waukesha, Dan Thompson, il “veicolo sospetto” è stato recuperato. Gli investigatori hanno in custodia un sospettato che, secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, era alla guida del SUV.

La persona in custodia è stata identificata come Darrell Edward Brooks Jr., fermato dai poliziotti con la chiave di un veicolo Ford. Il 39enne è già noto per i suoi precedenti ed è anche un rapper che si esibisce sotto il nome d’arte MathBoi Fly.

Il legame di Brooks con la parata di Waukesha

Il collegamento di Brooks con la parata di Waukesha non è stato divulgato dalle autorità. Il suo nome non è ancora presente nel database del carcere della contea di Waukesha. Si presume che sia stato arrestato dalla polizia dopo che un veicolo rosso simile al SUV che ha causato la strage è apparso su Google Maps nell’indirizzo del dramma.

I precedenti penali di Brooks

Brooks è stato condannato per una serie di accuse penali dal 1999, tra cui possesso di droga e intralcio a pubblico ufficiale. Nel 1999 è stato condannato per gravi percosse seguite da un’altra condanna per possesso di marijuana nel 2002. Nel 2003 e nel 2005 è stato riconosciuto colpevole di intralcio a un ufficiale. Nel 2011, Brooks è stato condannato per possesso di marijuana, pagando poi una cauzione di 1000 dollari per uscire dal carcere. Nel luglio 2020 l’accusa di possesso illegale di arma da fuoco.

Brooks è un rapper con il nome d’arte MathBoi Fly

Darrell Brooks è anche un rapper che si esibisce sotto il nome di MathBoi Fly. Ha pubblicato diversi video musicali. Un SUV rosso, simile a quello che si è abbattuto sulla parata di Waukesha, può essere visto in uno dei suoi video musicali.