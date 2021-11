In Wisconsin, a Waukesha, ieri pomeriggio, sabato 20 novembre, un SUV ha investito deliberatamente una parata natalizia, uccidendo almeno 5 persone e ferendone 40. Tra le persone coinvolte ci sono numerosi bambini.

La polizia, su Facebook, ha informato che “possiamo confermare che 5 persone sono morte e 40 ferite. Questo bilancio potrebbe cambiare mentre continuiamo a raccogliere informazioni”. Ha poi confermato che un sospetto è stato arrestato e condotto in carcere.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16:30 di ieri. “La parata di Natale di Waukesha era in corso quando un Suv rosso ha abbattuto le barriere sul lato ovest e si è diretto verso Main Street (la strada principale)”, ha detto il capo della polizia Dan Thompson in una conferenza stampa.

La polizia – ha aggiunto – ha sparato al veicolo nel tentativo di fermarlo. Le scuole e alcune strade rimarranno chiuse oggi, per consentire un migliore svolgimento delle indagini, ha affermato Thompson. Il fatto è avvenuto al termine di una turbolenta settimana nel Wisconsin, dove un giovane americano, Kyle Rittenhouse, è stato assolto nei giorni scorsi dall’accusa di aver sparato a due uomini l’anno scorso durante delle proteste antiviolenza sfociate in disordini.

Graphic video shows a speeding vehicle ram through participants of the Christmas parade in #Waukesha, Wisc. Few details confirmed at this point though the police said they have a person of interest they’re looking into. pic.twitter.com/zKEX1VoC2T

— Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) November 22, 2021