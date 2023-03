Ma il ministro Salvini non è d'accordo

“Le sigarette elettroniche stanno aiutando tanta gente ad abbandonare quelle normali. Da ex fumatore che ha smesso 4 anni fa, il divieto di fumarle all’aperto appare esagerato. Voi che dite?”.

Così, su Twitter, il vice premier Matteo Salvini, riferendosi a una possibile ulteriore stretta sul fumo, cioè all’iter della legge del ministro della Salute, Orazio Schillaci. In pratica, Schillaci vuole espandere i divieti di fumo, equiparando – in pratica – le sigarette elettroniche (e quelle a tabacco riscaldato) a quelle tradizionali.

Si è appreso, infatti, che nel provvedimento, già in bozza, c’è il divieto di accendere né una sigaretta né una e-cig nei tavoli all’aperto di bar e ristoranti e nelle fermate sempre all’aperto di metro, bus, treni e traghetti. Inoltre, il divieto di fumo al chiuso sarà esteso anche a prodotti da svapo, Iqos e consimili a tabacco riscaldato. Saranno chiuse, poi, anche le sale fumatori negli aeroporti e in altri locali al chiuso. Inoltre, vietata qualsiasi forma pubblicitaria, diretta e indiretta, pure per le sigarette elettroniche.

La multa

La multa per chi trasgredirà le nuove regole sarà di 275 euro, ridotta del 50% se si paga entro 60 giorni. Non saranno i gestori a comminare le multe ma i vigili urbani e le forze dell’ordine chiamati in caso di mancato rispetto del divieto.

Le sigarette elettroniche fanno male alla salute?

Ci sono state molte discussioni e studi sulla sicurezza e la salute delle sigarette elettroniche e la ricerca è ancora in corso. Tuttavia, le prove attuali suggeriscono che le sigarette elettroniche sono meno dannose rispetto alle sigarette tradizionali, che contengono una serie di sostanze chimiche tossiche che possono causare gravi malattie come il cancro.

Ci sono, comunque, alcuni rischi associati all’uso delle sigarette elettroniche. Ad esempio, la nicotina presente nelle sigarette elettroniche può causare dipendenza e avere effetti negativi sulla salute cardiovascolare. Inoltre, l’inalazione di sostanze chimiche come il glicole propilenico e il glicerolo (usati come solventi e diluenti nei liquidi delle sigarette elettroniche) può irritare le vie respiratorie e causare problemi di salute a lungo termine.

In generale, sebbene le sigarette elettroniche possano essere meno dannose delle sigarette tradizionali, l’uso di qualsiasi prodotto contenente nicotina comporta rischi per la salute.