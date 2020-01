Da martedì 7 gennaio

Da martedì 7 gennaio 2020 Ficarra e Picone torneranno al timone di Striscia La Notizia, su Canale 5, a partire dalle 20.35 (circa).

Motivato dal successo cinematografico del film Il Primo Natale – uscito il 12 dicembre e con quasi 14 milioni di euro incassati fino al 2 gennaio – il duo comico palermitano raccoglierà il testimone di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti e cercherà di mantenere la leadership incontrastata dell’audience nel prime- time.

Per Ficarra e Picone si tratta della 16esima stagione consecutiva alla guida di Striscia La Notizia, il tg satirico di Mediaset, andato per la prima volta in onda nel 1988 ma su Italia 1.

Salvatore Ficarra e Valentino Picone hanno debuttato, infatti, alla conduzione del programma nella stagione 2004/2005 e ad oggi sono arrivati a quota 1098 puntate.

Tra l’altro, come appurato da un’analisi economica spiegata da esperti consultati dall’Agi, il successo del film del duo siciliano, girato in Marocco, sta contribuendo al buon rendimento in borsa del titolo Mediaset (insieme a quello di Tolo Tolo di Checco Zalone che, in sole 48 ore, ha incassato quasi 14 milioni di euro).