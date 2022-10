Tragedia in Sud Africa

Una bambina di 16 mesi è stata schiacciata e uccisa e la madre di 25 anni è rimasta gravemente ferita dopo l’attacco di una giraffa che stava proteggendo il suo cucciolo. Il dramma è avvenuto in un parco safari, in Sud Africa.

Il parco, oltre alle giraffe, ospita zebre, gnu, impala, nyala e cefalofi senza alcun predatore e offre agli ospiti dei mini appartamenti da 170 euro a notte in un “ambiente sicuro”.

La tragedia è oggetto di indagine da parte della polizia sudafricana e di esperti di animali per scoprire esattamente cosa sia successo. Le giraffe, per attaccare, usano le zampe e il collo con due ossiconi potenzialmente mortali, che si trovano in cima alla testa (le corna).

Dopo che la giraffa è stata allontana, la madre e la figlia sono state portate d’urgenza in ospedale ma non si è potuto fare nulla per salvare la bambina, morta durante l’intervento chirurgico. La giovane mamma è stata trasferita in terapia intensiva dove sta lottando per la vita.

Il portavoce della polizia, il tenente colonnello Nqobile Gwala, ha dichiarato: “La madre di 25 anni e la sua bambina di 16 mesi erano alla Kuleni Game Farm a Hluhluwe quando sono stati calpestati da una giraffa. La bambina è stata portata nello studio medico più vicino dove è morta e la madre è stata portata d’urgenza in ospedale per le cure mediche e pare sia in condizioni critiche. Le circostanze dell’attacco sono sotto inchiesta”.

La madre e la figlia non erano turiste della riserva naturale ma una famiglia locale che soggiornava spesso con il padre che lavora nella zona.