È successo in Sudafrica

Una donna sudafricana ha dato alla luce 10 bambini. Ne dà notizia la BBC.

Il marito di Gosiame Thamara Sithole ha raccontato di essere rimasto già stupito dal numero dei nascituri dopo che, però, le scansioni ne avevano mostrati ‘soltanto’ otto nell’utero.

L’uomo, Teboho Tsotetsi a Pretoria News, dopo il parto, avvenuto lunedì sera, 7 giugno, ha detto: «Sono sette maschi e tre femmine. Sono felice. Sono emotivo. Non posso parlare molto».

La signora Sithole, 37 anni, in precedenza ha dato alla luce due gemelli che ora hanno 6 anni. Pare che la donna sia in buona salute dopo aver partorito con taglio cesareo a 29 settimane di gravidanza a Pretoria. Un funzionario sudafricano ha confermato alla BBC la nascita dei dieci bambini.

Il Guinness World Records ha dichiarato alla BBC che sta indagando sul caso della signora Sithole. Una donna, che ha avuto otto bambini negli Stati Uniti nel 2009, detiene attualmente il Guinness World Record per il maggior numero di bambini nati in un solo parto.

Il mese scorso, la 25enne Halima Cissé del Mali ha dato alla luce nove bambini, che secondo quanto riferito stanno bene in una clinica in Marocco.

La maggior parte delle gravidanze che coinvolgono un gran numero di bambini termina prematuramente, ha spiegato Rhoda Odhiambo, giornalista della BBC Africa. Le nascite multiple che coinvolgono più di tre bambini sono rare e spesso il risultato di trattamenti per la fertilità ma, in questo caso, la coppia ha affermato di aver concepito in modo naturale.

Parlando a Pretoria News un mese fa, la signora Sithole aveva detto che la sua gravidanza è stata dura «sin dall’inizio» e ha pregato molto per avere un parto sano, con molte notti trascorse insonni perché preoccupata per quello che sarebbe potuto succedere.

Suo marito ha anche detto che era al settimo cielo e si sentiva «uno dei figli scelti da Dio. Un miracolo che apprezzo».