È successo in Gran Bretagna

Quasi tutti i matrimoni sono giorni meravigliosi, soprattutto per la coppia e i parenti e gli amici stretti. Quasi, però. Perché possono capitare matrimoni dove finanche la tragedia può essere dietro l’angolo.

Una nota wedding planner su TikTok ha raccontato che una suocera ha tentato di avvelenare la sposa con un cupcake, una mini-torta dolce cotta. È successo in Gran Bretagna.

La TikToker e la wedding planner di nome Callie (@_cal_cifer) ha rivelato che, durante i preparativi per un matrimonio, è arrivata una consegna non prevista da una panetteria poco prima dell’inizio del ricevimento.

Era un ordine di cupcake che proveniva dalla madre dello sposo per arricchire la sezione dei dolci quando, però, ce n’erano già abbastanza. Tuttavia, non era un bel gesto come poteva sembrare…

Comunque sia, Calli ha sistemati i cupcake sul tavolo per farli mangiare agli ospiti ma tutto è cominciato quando la madre dello sposo ne ha offerto uno alla neo nuora.

Nel suo video, Callie ha spiegato: «La futura suocera ha cercato di dare un cupcake ricoperto di cocco alla sposa che era gravemente e mortalmente allergica al cocco. Per fortuna lo sposo se ne è accorto e ha evitato il consumo».

«Cosa è successo dopo? Almeno per 15 secondi nessuno nella stanza si è mosso. Lo sposo fissava la madre a bocca aperta. La sposa era inorridita e spaventata – lo sarei stata anch’io – perché la madre di suo marito aveva provato letteralmente ad avvelenarla».

«Poi lo sposo perde la testa, butta il cupcake, diventa rosso in faccia e comincia a urlare contro la madre: ”Sei una persona terribile, non hai mai sostenuto questa relazione, avresti potuto mandarla in ospedale, sarebbe pptuta in shock anafilattico’. La madre, però, lo interrompe e gli dice: “Gli incidenti capitano tutti i giorni, caro’».

«E poi questa cagna torna al suo posto, prende le sue cose e lascia il matrimonio. Sociopatica al 110%»…