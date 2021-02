Non ha mai avuto paura della malattia

Una suora francese di 116 anni è sopravvissuta al Covid-19. Si chiama Lucile Randon – suor André – ed è la seconda persona più anziana al mondo secondo il Gerontology Research Group che convalida i dati di chi si ritiene abbia 110 anni o più.

I media transalpini hanno riportato che la suora è risultata positiva al coronairus a metà gennaio nella città di Tolone, nel sud della Francia. Solo tre settimane dopo, la religiosa si è rirpesa, anche se da tempo si muove solo in sedia a rotelle. Ed è anche così in salute da essere pronta per il suo 117° compleanno, domani giovedì 11 febbraio.

La donna ha raccontato al quotidiano Var-Matin: «Non mi ero nemmeno accorta di averlo». Suor André, che è cieca, non si è neanche preoccupata quando ha saputo della diagnosi.

David Tavella, responsabile della comunicazione per la casa di cura Sainte Catherine Laboure a Tolone, dove la religiosa vive, ha raccontato: «Non mi ha chiesto nulla sulla sua salute ma sulle sue abitudini. Ad esempio, ha voluto sapere gli orari del pasto o di quando andare a dormire. Non ha mostrato alcuna paura. Ma ha mostrato molta preoccupazione per gli altri residenti».

Tuttavia, non tutti hanno avuto la stessa fortuna di suor André. Nel mese di gennaio ben 81 degli 88 residenti della casa sono risultati positivi al coronavirus e 10 sono morti.