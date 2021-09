Superbike, morto il pilota spagnolo Dean Berta Viñales

Covid19 e vaccinazioni itineranti, intenso il calendario a Palermo e provincia

Oggi è in corso un’iniziativa al Centro Commerciale Conca d’oro che verrà ripetuta l’1 e 2 ottobre. Domenica 26 settembre i camper dell’Asp saranno a Villa Niscemi per le “Domeniche in Favorita” organizzate Comune ed effettueranno anche controlli per la prevenzione dei t..