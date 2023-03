Non si fa altro che ipotizzare chi possa aver vinto la quota da 4 milioni

Gioca due euro e vince quasi 74 milioni. Un’altra vincita importante al SuperEnalotto. Il gioco rende milionario uno scommettitore online con un 6 del valore di oltre 73,8 milioni di euro. La vincita del jackpot è stata realizzata tramite una giocata online di 2 euro.

Secondo jackpot dell’ann0

Quella del 25 marzo è la seconda vincita con punti sei del 2023. La sestina vincente è stata: 4,15,26,27,72,82 Jolly 89 SuperStar 12. Con quella di stasera sono 112 i Jackpot assegnati dalla nascita del SuperEnalotto ad oggi. L’ultimo jackpot record da oltre 371 milioni di euro, il più alto assegnato nella storia dei 25 anni di SuperEnalotto, è stato centrato il 16 febbraio 2023 da 90 vincitori tramite bacheca dei sistemi. Un sistema che ha distribuito all’intera penisola 90 vincite da circa 4 milioni ciascuna.

Il precedente jackpot e le 9 quote vinte in Sicilia

La nuova vincita arriva quando ancora nei bar, nelle piazze e nelle ricevitorie non si è spenta l’eco della pioggia di milioni di euro caduta in Sicilia grazie al precedente 6 al Superenalotto. Ben 9 le quote giocate in Sicilia del maxi sistema che ha permesso di centrare il “6” da 371 milioni di euro. Ogni quota ha assegnato un premio da 4 milioni di euro e questo significa che in Sicilia sono arrivati ben 36 milioni di euro. Condizione che puntualmente fa rievocare lo scenario da “bar dello sport”, il famoso film di Lino Banfi del 1983. Dai titolari delle ricevitorie ai tanti residenti del quartiere cercano di capire chi possa aver centrato quella vincita.

Le “chiacchiere”

Come nel più classico degli epiloghi in casi come questi, si fanno illazioni, ipotesi e si guarda al vicino di casa, ai conoscenti o ai familiari con “sospetto”. E si aspetta di vedere se il fortunato possa fare qualche mossa avventata, qualche errore che possa farlo individuare.

Dove si è vinto in Sicilia

Come dicevamo sono 9 le quote vinte in Sicilia del maxi sistema che ha centrato il “6” al Superenalotto. Ben 3 di queste quote sono state vinte a Termini Imerese, nel Palermitano. In questa provincia poi sono state centrare altre 3 di queste quote a Palermo, Marineo e Villabate. le altre vincite a Ragusa, Sommatino, nel Nisseno, e Messina.

Il film di Banfi tra il serio e il faceto

Uno scenario del genere era stato ricostruito cinematograficamente (ma non troppo lontano dalla realtà” nel famoso film “Bar dello sport” con protagonista Lino Banfi. L’attore pugliese interpretava colui che aveva centrato un 13 alla schedina miliardario. La sua vita quindi svoltava, da sfigato convivente con la sorella e il cognato a uomo improvvisamente ricco. Ma chiaramente non erano tutte rose e fiori. Chi gli stava accanto maturava dei sospetti che fosse lui il vincitore e avrebbe preteso da lui una sorta di “riconoscenza”. Quando si dice che i soldi non sempre possano fare la felicità.

