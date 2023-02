37 milioni 'finiscono' nell'Isola

È stato centrato il 6 da record al SuperEnalotto. Vincita stratosferica da 371 milioni di euro. La combinazione vincente al concorso SuperEnalotto – SuperStar numero 20 di oggi, giovedì 16 febbraio, è: 1, 38, 47, 52, 56, 66 numero Jolly 72 e SuperStar 23.

Il sei si è aggiudicato, per l’esattezza, 371.133.424,51 euro mentre 12 punti ‘5’ si sono aggiudicati una quota unitaria di 25.601,14 euro. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione per il sei è pari a 54.700.000 euro.

“La vincita con punti ‘6’ da 371.287.058,70 euro è stata realizzata grazie ad un sistema a caratura giocato attraverso la bacheca dei sistemi di Sisal”. Così la Sisal con una nota. “Le 90 quote da 5,00 euro ciascuna sono state acquistate dalle ricevitorie Sisal e poi proposte ai propri giocatori”. Ai 90 giocatori che hanno centrato il super premio, quindi, andranno 4.123.707,71 euro a testa.

In Sicilia sono state giocate 9 quote

In Sicilia sono state giocate ben 9 delle 90 quote che hanno fatto il giro d’Italia. Ben 3 nella sola Termini Imerese (Palermo). Poi, una quota rispettivamente a Palermo città, Marineo e Villabate. Un’altra a Messina, un’altra ancora a Sommatino (Caltanissetta) e, infine, l’ultima a Ragusa. Per un totale, quindi, di 37 milioni e 113mila euro e spiccioli.

Riassumendo, di seguito le località degli esercizi commerciali dove sono state vendute le 90 quote del sistema a caratura giocato attraverso la bacheca dei sistemi di Sisal:

6 quote: Atripalda (Avellino).

5 quote: Codroipo (Udine); Montecassiamo (Macerata).

3 quote: La Spezia; Termini Imerese (Palermo) ; Palestrina (Roma).

; Palestrina (Roma). 2 quote: Cormons (Gorizia); Crotone; Sant’Antimo (Napoli); Casal Velino (Salerno); Afragola (Napoli).

1 quota: Genova; Milano (3 diversi esercizi); Casale Monferrato (Alessandria); Carema (Torino), Torino (2 diversi esercizi); Pioltello (Milano); Rovetta (Bergamo); Toscolano-Maderno (Brescia); Caronno Pertusella (Varese); Villafranca Padovana (Padova); Rovigo; Trieste; Attimis (Udine); Bolzano; Reggio Calabria; Cattolica (Rimini); Valsamoggia (Bologna); Vergato (Bologna), Carpi (Modena); Grosseto; Fabbrico (Reggio Emilia); Borgo San Lorenzo (Firenze); Pontassieve (Firenze); Cittanova (Reggio Calabria); Piano di Sorrento (Napoli); Massafra (Taranto); Bari (2 diversi esercizi); Barletta; Foggia; Fragagnano (Taranto); Taranto; Strongoli (Crotone); Lamezia Terme (Catanzaro); Rende (Cosenza); Ragusa; Catanzaro; Crotone; Messina; Palermo; Marineo (Palermo); Sommatino (Caltanissetta); Villabate (Palermo); Roma; Ciampino (Roma); Pignataro Interamna (Frosinone); Città di Castello (Perugia); Fiuggi (Frosinone); Montegranaro (Fermo); Pescara; Penne (Pescara); Napoli.