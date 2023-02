A Trecastagni

Festeggia anche la Sicilia grazie al Lotto: nel concorso del 7 febbraio, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Modica, in provincia di Ragusa, ha centrato un premio da 15.250 euro.

Vinti 4,5 milioni di euro

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 4,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 137,6 milioni dall’inizio dell’anno.

Fortuna anche al 10eLotto

Il 10eLotto ha premiato la Sicilia nei giori scorsi. A Trecastagni, in provincia di Catania, è stato centrato un 8 Doppio Oro da 100mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 27,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 341 milioni da inizio anno.

Le vincite precedenti

Festa in Sicilia grazie al 10eLotto anche nei gorni scorsi. A Brolo, in provincia di Messina, è stata centrata la vincita più alta del concorso, un “8 Oro” da 30mila euro. A Ragusa è stato centrato un “9” da 20mila euro, mentre a Caltagirone, in provincia di Catania, si festeggia con un “6 Oro” da 10mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 24,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 313 milioni dall’inizio dell’anno.

Due settimane fa ancora vincite

Appena qualche giorno fa ci furono altre vincite sempre al 10eLotto in Sicilia. Ed anche in quel caso tra le fortunate figurò Ragusa dove venne centrata la vincita più alta, un “5 Doppio Oro” da 30mila euro. Mentre a Palermo si è festeggiato con un “6 Doppio Oro” da 6mila euro.

Le altre vincite dei giorni scorsi

La Sicilia ha festeggiato con il 10eLotto anche nel concorso del 30 dicembre. Un giocatore di Porto Empedolce, in provincia di Agrigento, ha centrato una vincita da 50 mila euro con un 9 Oro. Negli ultimi tre concorsi dell’anno il 10eLotto ha distribuito oltre 73 milioni di euro, per un totale di 4,1 miliardi in tutto il 2021.

Sicilia fortunata nei mesi scorsi

A Settembre centrati un “6 Oro” da 12.500 euro a Marsala, nel Trapanese, e un 6 da 10mila euro a Messina, per un bottino totale di 22.500 euro.