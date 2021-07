la dea bendata bacia l'isola

Sicilia protagonista dell’ultimo concorso del 10eLotto con vincite complessive per 20mila euro: come riporta Agipronews si festeggia a Licata (AG) con un 3 da 9.000 euro, ad Augusta (SR) con un 7 Oro da 6.000 euro e a Patti (ME) con un 8 Doppio Oro da 5.000 euro.

L’ultimo concorso del 10eLotto – riferisce Agipronews – ha distribuito oltre 21,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,5 miliardi dall’inizio dell’anno.

Le vincite precedenti

I primi di luglio 2021 la dea bendata aveva già baciato la Sicilia con una maxi vincita a Lascari, sempre col gioco del 10eLotto. Nella località siciliana è stata centrata una vincita da 100mila euro. Il premio è arrivato con una giocata da 3 euro – nell’estrazione di sabato 3 luglio – in cui è stato centrato un 9 doppio oro.

A giugno 2020 invece ad essere baciata dalla ‘dea fortuna’ una tabaccheria ricevitoria di Cerda in via Giacomo Matteotti. Il fortunato ha scritto e giocato una sequenza di nove numeri su dieci abbinando l’oro ed il doppio oro. Nessuno conosce ancora chi sia il fortunato vincitore.

Due vincite al Lotto per 50mila euro

Nel concorso del 24 luglio sono state centrate due vincite per un totale di oltre 50mila euro. La prima è stata centrata a Caltagirone, in provincia di Catania, con un colpo da 32.608,70 euro mentre la seconda è arrivata a Palermo con un fortunato giocatore che grazie a 4 terni e una quaterna ha centrato una vincita di 18.675 euro.

In poche settimane quattro 5 al SuperEnalotto a Palermo

Anche il SuperEnalotto ha fatto tappa in Sicilia: nel concorso dell’8 giugno, infatti, è stato centrato un 5 del valore di 22.520,75 euro. La giocata vincente è stata registrata nel bar di via Vittorio Emanuele 494 a Palermo. Il quarto 5 in pochi giorni visto che nel concorso del 5 giugno è stato centrato un altro 5 del valore di 18.099,54 euro. La giocata vincente è stata registrata nel tabacchi di via Roma 168 a Cerda. In precedenza un altro 5, ma del valore di 46mila euro, è stato centrato lo scorso 3 giugno. La giocata vincente è stata registrata nel tabacchi di viale regione Siciliana 3594 a Palermo. La Sicilia ha festeggiato anche il 10 maggio scorso. Un giocatore ha centrato un 5 del valore di 49.424,30 euro. La schedina vincente è stata registrata presso il tabacchi di Via Filippo di Giovanni 17/19, a Palermo.