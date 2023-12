E non è l'unico vantaggio

La catena di supermercati Aldi in Svizzera ha lanciato un audace precedente nel settore della grande distribuzione, annunciando un significativo aumento degli stipendi minimi per tutti i suoi dipendenti.

Cinque settimane di ferie e altri benefici straordinari

Aldi Suisse ha, infatti, introdotto una serie di vantaggi che collocano i suoi dipendenti in una posizione privilegiata. Oltre alle cinque settimane di ferie per tutti i dipendenti e alle quattro settimane di congedo di paternità, Aldi offre pure 18 settimane di maternità retribuite al 100%. La copertura del 100% dei contributi pensionistici, buoni acquisto, un abbonamento gratuito di telefonia mobile e un premio annuale legato alla produttività aggiungono ulteriori vantaggi significativi.

Lo stipendio minimo: 4970 euro al mese

Lo stipendio minimo offerto da Aldi Suisse è la vera pietra miliare di questa iniziativa. Ogni dipendente può ora godere di uno stipendio minimo di 4700 franchi svizzeri, equivalenti a circa 4970 euro al mese. Questa cifra notevole rappresenta un aumento significativo rispetto agli standard salariali convenzionali. Aldi Suisse, inoltre, non si ferma qui. L’azienda ha annunciato un ulteriore incremento dell’1% negli stipendi nel 2024.

Confronto con l’Italia

Mentre Aldi Suisse rivoluziona gli standard salariali con benefici eccezionali, il divario tra gli stipendi in Svizzera e quelli in Italia è evidente. Nel nostro Paese, infatti, il salario medio per un addetto vendite nella catena si aggira intorno ai 1200 euro netti al mese, secondo le stime di Indeed.

Candidature aperte

Sul sito di Aldi Suisse, sono attualmente aperte circa 260 posizioni. Dall’esperto di marketing all’addetto al banco vendite, fino al vicedirettore di filiale, Aldi offre opportunità di carriera allettanti. La conoscenza del tedesco e la disponibilità a lavorare nella località selezionata sono requisiti fondamentali.