Con i miliziani talebani alle spalle che brandiscono le armi, un giornalista afgano ha invitato, seppur nervosamente, gli spettatori a non avere paura per la caduta del governo deposto e la formazione dell’Emirato islamico dell’Afghanistan.

Il video inquietante dimostra il pericolo che i giornalisti locali rischiano di affrontare sotto il dominio dei talebani e prefigura la fine della libertà di stampa nel Paese.

Si è appreso che miliziani talebani armati hanno fatto irruzione nell’edificio della rete televisiva Peace Studio durante la registrazione di un programma, tenendo in ostaggio il conduttore per costringerlo a parlare bene del nuovo regime. Lo ha riferito Republic World.

Con i miliziani talebani con il fiato sul collo, il conduttore si è rivolto ai telespettatori, parlando del crollo del governo guidato da Ashraf Ghani e della formazione dell’Emirato islamico dell’Afghanistan. Visibilmente impaurito e a disagio, il presentatore ha poi continuato a dire alla Nazione di non aver paura dei talebani. Il video è diventato virale sui social media, visualizzato milioni di volte.

Yalda Hakim, giornalista della BBC, condividendo il video, ha affermato: «Ecco come appare ora un dibattito politico sulla TV afghana, i soldati talebani vegliano sull’ospite. Il presentatore parla del crollo del governo di Ghani e dice che il popolo afghano non dovrebbe avere paura dell’Emirato islamico».

Afghanistan TV – surreal

This is what a political debate now looks like on Afghan TV, Taliban foot soldiers watching over the host. The presenter talks about the collapse of the Ghani govt & says the Islamic Emirate says the Afghan people should not to be afraid #Afghanistan pic.twitter.com/oEverVgLOE

— Yalda Hakim (@BBCYaldaHakim) August 29, 2021