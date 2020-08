È successo a Palagiano (Taranto)

Dramma nel pomeriggio di ieri, sabato 15 agosto, in provincia di Taranto, in Puglia.

Un bambino di 20 mesi, di nome Michele, è annegato dopo essere caduto in una piscina installata in una villa privata vicino a Palagiano. Il piccolo, originario della vicina Massafra, si sarebbe allontanato per pochi attimi dai suoi genitori durante il pranzo e sarebbe riuscito a salire sulla scaletta della piscina, alta poco meno di un metro.

Da lì è caduto in acqua ed è annegato. I sanitari del 118 sono intervenuti insieme ai Carabinieri e hanno tentato di rianimare il piccolo ma inutilmente.

I funerali del piccolo si celebreranno oggi, alle 17, nella chiesa di San Leopoldo di Massafra, i funerali di Michele. La tragedia ha colpito una famiglia di professionisti molto conosciuta a Massafra. Il padre del bimbo, Domenico Maraglino, è agronomo; la madre Anna è una commercialista.

Dopo l’ispezione cadaverica il corpo del bambino è stato restituito alla famiglia per i funerali. Gli accertamenti sono stati compiuti dai carabinieri.